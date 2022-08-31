واشنطن: وزراء مالية "السبع" يبحثون فرض سقف لسعر النفط الروسي

أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية نقلا عن المتحدث باسم المجلس القومي الأمريكي جون كيربي، بأن وزراء مالية "مجموعة السبع" سيناقشون إمكانية فرض سقف لسعر النفط الروسي في 2 سبتمبر.

وفي مارس حظرت الولايات المتحدة استيراد النفط من روسيا، وفي أوائل يونيو وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا والتي تضمنت حظرا على استيراد النفط وبعض المنتجات البترولية.

وفي يونيو اتفق قادة دول مجموعة السبع على فرض حد لسعر النفط الروسي في المستقبل.

وأفادت صحيفة "بوليتكو" الأمريكية بأن "الولايات المتحدة اقترحت تحديد سقف لأسعار النفط الروسي من خلال التنازل عن عقوبات تأمين الشحن للدول التي توافق على شراء الوقود بالسعر المحدد".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن كثفت المفاوضات مع كبار مستوردي النفط لحملهم على المشاركة في اتفاق للحد من تكلفة النفط من روسيا.

المصدر: "إنترفاكس"