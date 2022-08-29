بوتين: النظام العالمي أحادي القطب يجري استبداله بنظام عالمي جديد قائم على العدالة والمساواة

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن الطريق نحو عالم متعدد الأقطاب سيتصدر أجندة أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي في روسيا هذا العام، مشيرا إلى أن النظام أحادي القطب في العالم يجري استبداله.

وقال بوتين في كلمة وجهها للمشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي السابع الذي سيعقد في فلاديفوستوك في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر، إن المنتدى يتمتع بمكانة دولية عالية ويساهم في بناء العلاقات التجارية بين روسيا ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف أن هذا المنتدى يشجع على جذب الاستثمارات والابتكارات التكنولوجية، كما يكشف عن الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية الغنية للشرق الأقصى الروسي.

وتابع أن الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الطريق إلى عالم متعدد الأقطاب"، حيث يتم استبدال النموذج أحادي القطب الذي عفا عليه الزمن بنظام عالمي جديد قائم على المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، مع الاعتراف بحق كل دولة وشعب في مسار التنمية السيادي الخاص بهما.

وشدد على أنه يتم تشكيل مراكز سياسية واقتصادية قوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأشار إلى أهمية التخطيط خلال المنتدى لإبرام العقود التجارية والاتفاقيات طويلة الأجل بمشاركة دوائر الأعمال والسلطات الإقليمية، متمنيا للمشاركين عملا موفقا ومثمرا.







المصدر: RT