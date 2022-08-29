بوتين: الغرب يحاول دائما تشويه سمعة السياسات الوطنية الروسية
Globallookpress Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الغرب دائما ما يسعى إلى تشويه سمعة السياسات الروسية الوطنية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس مع رئيس الوكالة الفدرالية لشؤون القوميات، إيغور بارينوف، لبحث قضايا تعزيز وحدة الشعوب الروسية، وتكيف الأجانب على الأراضي الروسية.
وحث بوتين على العمل على حزمة جديدة من التدابير في الجمهوريات التي يأتي منها المهاجرون، لمنع العزلة الاجتماعية لهم.
المصدر: نوفوستي