لافروف: الغرب استبدل الطرق الدبلوماسية مع روسيا بالعقوبات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الدول الغربية استبدلت الدبلوماسية مع روسيا بفرض عقوبات آحادية الجانب، تعارضها حركة عدم الانحياز.

وقال لافروف في تصريح لقناة "زفيزدا" في فيلم وثائقي مخصص لحركة عدم الانحياز: "إنه (الغرب) يعيش فقط على هذه العقوبات. في الواقع لقد استبدلها بما كان يسمى بالدبلوماسية".

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وأشار إلى واحدة من أحدث مبادرات الحركة اللافتة والتي ترفض العقوبات الأحادية في السياسة الدولية، واصفا إياه بأنها "حجر في حديقة الغرب".







المصدر: "نوفوستي"





