ميدفيديف: روسيا لم تكن لتقبل بوجود الناتو في أوكرانيا

اكد نائب رئيس مجلس الامن الروسي دميتري ميدفيديف أن العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا ذات طابع وقائي، ذلك أن روسيا لم تكن لتقبل بتوطيد وجود الناتو في أوكرانيا.

وقال دميتري ميدفيديف إن الاتحاد الروسي لا يمكنه أن يقبل بأن يوطد حلف شمال الأطلسي وجوده في أوكرانيا. ووفقا له، العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ذات طبيعة وقائية، لكي لا يفكر القادة المتهورون في الجانب الآخر بمهاجمة الاتحاد الروسي في مرحلة ما.

المصدر: تاس