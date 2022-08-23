نيبينزيا: أوكرانيا تقصف محطة زابوروجيه يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا أن قوات كييف تقصف محطة زابوروجيه النووية يوميا باستخدام أسلحة أمريكية ثقيلة.

وقال نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زابوروجيه النووية إن "وضع الأمن النووي تدهور في المحطة خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قصف الجيش الأوكراني المحطة بأسلحة أمريكية ثقيلة بشكل شبه يومي".

وأضاف أن هذا الأمر "يولد خطرا حقيقيا قد يؤدي لوقوع حادث إشعاعي في المحطة ما يهدد بعواقب وخيمة على القارة الأوروبية بأكملها".

وتابع أن "نظام كييف لا يتوقف عن مهاجمة المحطة وهذا نتيجة مباشرة للتواطؤ الإجرامي من جانب رعاته الغربيين".

وشدد على أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي "لم يكن لدى أي من الوفود الغربية نية مناقشة قصف المحطة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ودعوة نظام كييف لوقفها".

وعن اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغين، قال "لم نسمع أي إدانات من الغرب حيال اغتيالها".

وتابع: "كما لم نسمع أي إدانات للدعوات المقلقة من بعض المسؤولين الأوكرانيين لقتل أكبر عدد من الروس".

المصدر: RT + "تاس"