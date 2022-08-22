جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ينشر فيديو للمشتبه بها في جريمة قتل داريا دوغينا (فيديو)

نشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقطع فيديو يظهر فيه المشتبه بها بجريمة قتل داريا دوغينا منذ لحظة دخولها وحتى مغادرتها للبلاد.

وفي وقت سابق، جهاز الأمن الفيدرالي أن مرتكب جريمة قتل الصحفية داريا دوغينا، مواطنة أوكرانية، تدعى نتاليا فوفك، كانت قد دخلت روسيا في 23 يوليو الماضي، مع ابنتها.

ووفقا للمعلومات التي كشفها جهاز الأمن الفيدرالي استخدم المجرمون سيارة من طراز "ميني كوبر" لمراقبة دوغينا، واستخدموا لوحة أرقام جمهورية دونيستك الشعبية عند دخولهم روسيا، وفي موسكو استخدموا لوحة أرقام كازاخستانية، وعند المغادرة استخدموا لوحة أرقام أوكرانية.

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أنه من أجل تنظيم جريمة قتل دوغينا والحصول على معلومات حول أسلوب حياتها، استأجرت المواطنة الأوكرانية مع ابنتها شقة في موسكو في البناية التي تعيش فيها دوغينا.

المصدر: نوفوستي