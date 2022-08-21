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الجيش الروسي يزيل أكثر من 20 ألف لغم من مخلفات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في قرية قرب ماريوبول

أخبار روسيا

الجيش الروسي يزيل أكثر من 20 ألف لغم من مخلفات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في قرية قرب ماريوبول
الجيش الروسي أثناء عملية إزالة الألغام الأوكرانية في دونباس
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أفادت وكالة "تاس" بأن الجيش الروسي أزال أكثر من 20 ألف لغم من مخلفات التشكيلات المسلحة الأوكرانية في قرية شيروكينو بالقرب من ماريوبول.

وقالت الوكالة إن "خبراء المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للجيش الروسي أزالوا أكثر من 20000 لغم في قرية شيروكينو بالقرب من ماريوبول، حيث كانت مراكز القيادة والمراقبة التابعة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية موجودة لمدة 8 سنوات".

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المصدر: "تاس"

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