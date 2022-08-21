سيناتور روسي: عندما يستمع الناتو إلى حجج روسيا حول القضايا الأمنية ستنخفض حدة التوتر بالعلاقات
Sputnik
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أكد النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي السيناتور فلاديمير دجباروف أن التوترات بين روسيا والناتو ستتراجع بمجرد استماع الحلف إلى حجج موسكو حول القضايا الأمنية.
وقال دجباروف في منشور على قناته عبر "تليغرام": "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أمننا".
وأضاف: "وفي الوقت نفسه، بمجرد إظهار رغبتكم (الناتو) في الاستماع إلى حججنا حول قضايا الأمنية لروسيا أعتقد أن التوترات في العلاقات بين روسيا وحلف الناتو ستبدأ في الانخفاض".
وشدد على أن روسيا ليست من "بدأت كل هذا".
ولفت إلى أن روسيا حذرت الناتو مرارا وتكرارا من تجاوز "الخطوط الحمراء"، لكن الحلف لا يريد سماع أي شيء.
المصدر: "نوفوستي"