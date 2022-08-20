أردوغان: بعض الجهات تبذل الجهود لاستمرار الحرب في أوكرانيا ونحن نعلم من هي جيدا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تسير في طريق السلام بأوكرانيا بعكس بعض الجهات التي تدعم "الحرب" هناك.

وفي كلمة له خلال فعالية بولاية مانيسا غربي تركيا، قال أردوغان "قبل يومين كنت في أوكرانيا وقبل أسبوع في سوتشي (روسيا) وهدفنا هو تأسيس السلام العالمي".

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وأضاف: "نسير في هذا الطريق من أجل السلام لا الحرب، لكن للأسف هناك من يبذل الجهود من أجل استمرار الحرب في هذا البلد (أوكرانيا) ونحن نعلم جيدا من هم".

وفي الشأن الداخلي، قال أردوغان: "عازمون على جعل تركيا واحدة من أقوى دول العالم سياسيا واقتصاديا بناء على البنية التحتية للأعمال والخدمات التي قدمناها لبلدنا في العشرين عامًا الماضية والتي ستدوم لقرون".

وتابع: "لقد حاربنا قوى الهيمنة والمنظمات الإرهابية بدءا من بي كي كي وصولا إلى تنظيم غولن الإرهابي ووقفنا بصدور عارية ضد الانقلابين بغية الوصول إلى يومنا هذا".

وأردف: "كافحنا المؤامرات والفخاخ والهجمات الدولية وأنشأنا البنية التحتية الكاملة لبلدنا بدءًا من التعليم والصحة ووصولا إلى النقل والطاقة للوصول إلى يومنا هذا أيضا".

المصدر: "الأناضول"