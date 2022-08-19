أردوغان: بحثت مع زيلينسكي عقد قمة مع الرئيس بوتين في تركيا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه خلال المحادثات في مدينة لفوف (اوكرانيا)، عرض على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.

وأضاف أردوغان على متن الطائرة للصحفيين لدى عودته من لفوف: "كانت هذه رحلتي الأولى إلى أوكرانيا بعد بدء الأزمة. خلال اجتماعاتنا مع زيلينسكي، ناقشنا جميع جوانب علاقاتنا الثنائية. بالطبع، كان الموضوع الرئيسي لمفاوضاتنا هو الأزمة (الأوكرانية)، التي مستمرة منذ نحو ستة أشهر، كررت التأكيد على استمرار تضامننا ودعمنا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما ذكرت أننا سنواصل تعزيز حل الأزمة من خلال الدبلوماسية والمفاوضات.. خلال زيارتي أبلغت زيلينسكي بأنه يمكننا عقد اجتماع (بين الرئيسين الروسي والأوكراني)".

ولفت إلى أنه خلال الاجتماع الثلاثي (أردوغان وزيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش)، تمت مناقشة الخطوات التي يمكن اتخاذها لتكثيف الآلية التي تم إنشاؤها لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي