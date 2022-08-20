نظام الدفاع الجوي في سيفاستوبول يتصدى لأهداف معادية

نشطت أنظمة الدفاع الجوي مجددا في سيفاستوبول مساء السبت، فيما دعا حاكم إقليم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزجاييف السكان لالتزام الهدوء وعدم تصوير عمل أنظمة الدفاع الجوي

وكتب حاكم إقليم سيفاستوبل ميخائيل رازفوزجاييف على قناته في تيليغرام: "نشط نظام الدفاع الجوي مجدداً في سيفاستوبول. يُرجى من الجميع التزام الهدوء، وأطلب منكم التقليل من التقاط مقاطع فيديو وصور لعمل أنظمة الدفاع الجوي التابعة لنا، واكثر من ذلك ارجو عدم تنزيلها ومشاركتها مع الآخرين".

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة الماضية، أصبحت الحوادث في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول أكثر تواترا، ويتم تفعيل الدفاع الجوي في مناطق مختلفة من شبه الجزيرة مرارا كل يوم.

مستشار رئيس القرم أوليغ كريوتشكوف دعم رازفوزجاييف ودعا لاتباع محاذير الوقاية المعلوماتية قائلاً: "لا حاجة لتنزيل ومشاركة مواقع أنظمة الدفاع الجوي، وإذا كان من الصعب مقاومة ذلك، فعلى الأقل لا داعي للتعريف بموقع الإطلاق". بحسب ما كتبه كريوتشكوف على قناته في تيليغرام.

المصدر: تاس