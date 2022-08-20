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روسيا.. حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي

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روسيا.. حريق في منطقة مطار سوتشي الدولي
Sputnik
مطار سوتشي، روسيا، 20 أغسطس 2022
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أفاد المكتب الصحفي للدائرة الرئيسية لوزارة الطوارئ الروسية في إقليم كراسنودار بأن الحريق الذي اندلع بالقرب من مطار سوتشي الدولي لم يؤثر على عمله، مضيفا أنه قد تم تحييد مكان الحريق.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "لا يحترق شيء في أراضي المطار. اشتعلت النيران في مبنى إضافي في تلك المنطقة، وقد تم تحييد مكان الحريق بالفعل، يجري حاليا تدقيق المعلومات".

وأكد المكتب أن الحريق لم يؤثر على عمل المطار الدولي.

وتداول في شبكات التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا اليوم مقطع فيديو يظهر اشتعال النيران بالقرب من مطار سوتشي الواقع بمدينة أدلير.

المصدر: نوفوستي

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