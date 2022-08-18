 
مباشر

اندلاع حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود الروسية

أخبار العالم

اندلاع حريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة بيلغورود الروسية
Globallookpress
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmzz

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف عن إجلاء المدنيين من قريتين في مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا بعد اندلاع حريق في مستودع للذخيرة.

وقال غلادكوف في بيان نشره على "تيليغرام": "اندلع حريق في مستودع ذخيرة بالقرب من قرية تيمونوفو بضواحي مدينة فالويسكي. ووفقا لأحدث البيانات، لم تقع إصابات، ولا يوجد ضحايا. ويتم إجلاء سكان قريتي تيمونوفو وسولوتي إلى مسافة آمنة".

وأشار إلى أن، فإن جميع الأجهزة المختصة تعمل في مكان الحادث، ويتم الكشف عن ملابسات اندلاع الحريق.

وتقصف قوات كييف بشكل متكرر الأراضي الروسية الحدودية. مثل مقاطعة بريانسك وكورسك وبيلغورود وجمهورية شبه جزيرة القرم.

المصدر: نوفوستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا