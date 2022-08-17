روسيا.. طائرة ركاب تلمس بجناحها مدرج المطار أثناء هبوطها

أفادت دائرة التحقيقات الإقليمية الشرقية للنقل التابعة للجنة التحقيق الروسية بأن طائرة لمست الأرض بجناحها أثناء هبوطها في مطار أوست-كوت في مقاطعة إيركوتسك الروسية.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الأربعاء: "في الساعة 10:00 تقريبا من 17 أغسطس عام 2022 بالتوقيت المحلي لمست طائرة من طراز "أن-24" أثناء عملية الهبوط أرض المدرج بجناحها الأيسر. يجري التحقيق في واقع انتهاك قواعد سلامة المرور واستخدام الطائرة".

وأضاف البيان أن الطائرة كانت تقل 40 راكبا و4 أشخاص من أفراد الطاقم، مشيرا إلى أن أحدا منهم لم يتضرر في الحادث.

المصدر: نوفوستي