عودة الاتصال بمروحيتين فقدتا في شمال سيبيريا الروسية في وقت سابق اليوم

أفادت وسائل إعلام روسية بعودة الاتصال بمروحيتين خاصتين من طراز Robinson اختفتا عن الرادارت في شمال إقليم كراسنويارسك الروسي في وقت سابق اليوم الخميس.

ونقلت وكالات روسية عن مصدر في خدمات الطوارئ أن الطيارين أبلغا بعدم وجود مشاكل على متن المروحيتين، وأنهما تواصلان التحليق في المنطقة.

ولم يرد الطياران على سؤال عن سبب انقطاع الاتصال بهما، مشيرين إلى أن المسألة قيد البحث.

واشار مصدر لوكالة "تاس"، إلى أنه يمكن للمروحية إطفاء جهاز الإرسال والاستقبال المسؤول عن بقائها "مرئية" للمرشدين الجويين.

وأوضح المصدر أن الجهاز يظهر الارتفاع ويحدد الطائرة، "وإذا لم تعد المروحيات على شاشات الرادار، فهذا يعني أنها قد تكون نفذت هبوطا مع وقف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال"، مضيفا أن ذلك يحدث أحيانا عندما يكون الغرض من الرحلة هو الصيد الجائر.

وفي وقت سابق اليوم، وقالت مصادر في الطوارئ إن مروحية خاصة من طراز Robinson R44 كانت متجهة من مدينة نوريلسك إلى محمية بوتورانا قرب شبه جزيرة تايمير في إقليم كراسنويارسك، اختفت من الرادارات.

وبعد قليل أفادت وكالات نقلا عن نفس المصادر بأن مروحية خاصة أخرى من طرازRobinson، فقد الاتصال بها قرب هضبة بوتورانا في شمال كراسنويارسك، وأن مروحية من طراز "مي-8" تابعة لمركز التنسيق الإقليمي للبحث والإنقاذ انطلقت بحثا عن المروحيتين.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن المروحيتين كان على متنهما 6 أشخاص، بينهم 4 ركاب، وهم صيادون، حسب المعلومات الأولية، وطياران.

المصدر: وكالات