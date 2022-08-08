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وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي

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وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي
Sputnik
الجيش الأحمر في برلين - الحرب الوطنية العظمى
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أصدر مكتب الأمن الفيدرالي الروسي وثائق أرشيفية جديدة حول استخدام المخابرات النازية للقوميين الأوكرانيين في تحضير الرايخ الثالث لشن هجوم على الاتحاد السوفييتي.

وتشير الوثائق إلى أن القوميين الأوكرانيين وجيش الجنرال الخائن أدريه فلاسوف 

اتحدوا بنهاية الحرب الوطنية العظمى لمواجهة القوات السوفيتية بشكل مشترك.

وكشفت أن القوميين الأوكرانيين كانوا يساعدون النازيين في الدفاع عن برلين في ربيع عام 1945، حيث عملت على حرق الدبابات السوفيتية وقتل جنود الجيش الأحمر والترتيب لهجمات إرهابية.

وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي

 

وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي
وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي
وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي
وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي
وثائق أرشيفية تكشف عن تعاون القوميين الأوكرانيين مع النازيين في شن هجوم على الاتحاد السوفييتي

المصدر: "نوفوستي" 

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