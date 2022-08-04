بوتين يمنح العقيد أولغا كاتشورا لقب بطلة روسيا

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، العقيد، أولغا كاتشورا، من جمهورية دونيتسك الشعبية، لقب "بطلة روسيا" بعد وفاتها.

وكانت أولغا كاتشورا قد حصلت كذلك من رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، على لقب "بطلة جمهورية دونيتسك" بعد وفاتها.

إقرأ المزيد

وكان رئيس بلدية غورلوفكا، إيفان بريخودكو، قد قال في وقت سابق، إن قائدة فرقة المدفعية الصاروخية، العقيد أولغا كاتشورا (الشهيرة بكورسا)، بجيش جمهورية دونيتسك الشعبية توفيت أثناء أداء واجبها، ونعاها قائلا: "لقد ماتت تلك المرأة الشجاعة والحكيمة بشكل مأساوي، وهي من مؤسسي الجيش الوطني لجمهورية دونيتسك الشعبية. وقد حصلت أثناء حياتها، إلى جانب الألقاب والأنواط العسكرية، على حب الناس واحترام زملائها، وذلك جزء يسير من مزاياها"

وأشار رئيس البلدية إلى أن السكان المحليين أعربوا عن خالص تعازيهم لأسرة المتوفاة، وكل من عرفها وأحبها، مضيفا أن تلك خسارة لا تعوض.

وقد خدمت "كورسا" (أولغا كاتشورا) في الجيش الأوكراني حتى عام 2012، ثم انشقت عنه إلى جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قاتلت خلال السنوات الثماني الماضية على رأس الوحدة المدفعية الصاروخية في القوات المسلحة للجمهورية.

المصدر: RT