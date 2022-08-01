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بوتين يشيد بأداء قوات الإنزال الجوي الروسية في أوكرانيا

أخبار روسيا

بوتين يشيد بأداء قوات الإنزال الجوي الروسية في أوكرانيا
Sputnik YEVGENY ODINOKOV
صورة من الأرشيف
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأداء قوات الإنزال الجوي الروسية في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بوتين في برقية تهنئة بمناسبة يوم قوات الإنزال الجوي، إن "الجيل الحالي من الجنود والضباط يواصلون بكرامة التقاليد القتالية الوطنية، وأثناء أداء المهام الصعبة يظهرون دائما المهنية والشجاعة والرجولة".

وأضاف أن "الأعمال الباهرة والحاسمة لأبطال قوات الإنزال الجوي تجلّت إلى أبعد حد خلال العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ووجه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أيضا برقية تهنئة إلى قوات الإنزال الجوي، التي تحتفل بعيدها في الـ2 من أغسطس من كل عام.

المصدر: نوفوستي

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