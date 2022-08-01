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مدفيديف يشكك في الاقتراح الأمريكي حول نظام جديد للرقابة على الأسلحة

أخبار روسيا

مدفيديف يشكك في الاقتراح الأمريكي حول نظام جديد للرقابة على الأسلحة
Sputnik RAMIL SITDIKOV
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شكك نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دميتري مدفيديف في جدوى المقترح الأمريكي حول نظام جديد للرقابة على الأسلحة يحل محل معاهدة "ستارت-3".

وكتب مدفيديف في حسابه على "تلغرام"، يوم الاثنين: "قبل أكثر من شهر كتبت أن قضايا الاستقرار الاستراتيجي التي لا يمكن حلها بدوننا، تتسم بأهمية بالغة بالنسبة للأمريكيين".

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وأضاف تعليقا على الاقتراح الأمريكي، أن "هذا كله جيد طبعا، ولكن أود الإشارة مرة أخرى إلى أن الوضع الآن أسوأ مما كان في عهد الحرب الباردة، وأسوأ بكثير! وهذا ليس ذنبنا".

وتابع: "والأمر الرئيسي هو هل نحتاج إلى ذلك بشكل عام؟ إن العالم قد تغير".

وجاء ذلك تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إن الإدارة الأمريكية مستعدة لمناقشة نظام جديد للرقابة هل الأسلحة مع روسيا، من شأنه أن يحل محل معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت-3) التي سينتهي سريانها في عام 2026.

المصدر: RT

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