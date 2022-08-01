الدفاع الروسية: قوات كييف تلغّم الجسور في دنيبرو بيتروفسك لاتهام الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية لغّمت الجسور في منطقة دنيبرو بيتروفسك جنوب وسط أوكرانيا، لتفجيرها واتهام الجيش الروسي بذلك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف:"لقد ثبت بشكل موثوق أنه في منطقة دنيبرو بتروفسك أقدم مسلحون من التشكيلات المسلحة الأوكرانية على تلغيم السكك الحديدية والجسور البرية عبر نهر فولشا بين تشيرنينكوفو ونوفوسكيلفاتو، تمهيدا لتفجيرها واتهام الجيش الروسي وقوات وجمهورية دونيتسك بشن الضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية للنقل".

وأكد مرة أخرى أنه أثناء تنفيذ العملية العسكرية الروسية، فإن الجيش الروسي وقوات دونيتسك ولوغانسك لا تضرب منشآت البنية التحتية المدنية وتعامل المدنيين بشكل إنساني وتوفر لهم المساعدة والدعم الشاملين.

المصدر: "نوفوستي"