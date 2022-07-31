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بوتين يوقع على وثيقتي العقيدة البحرية الجديدة لروسيا وميثاق السفن في الأسطول الحربي الروسي

على متن زورق رئاسي.. بوتين يحيي المشاركين في العرض البحري الكبير في بطرسبورغ

أخبار روسيا

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منطقة كرونشتادت في مدينة بطرسبورغ لحضور العرض البحري الرئيسي الذي يقام هناك اليوم الأحد بمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي.

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وفور وصوله استعرض بوتين على متن الزورق الرئاسي من طراز "رابتور" خط السفن الحربية قرب كرونشتادت ببطرسبورغ.

وتوجه رئيس الدولة للبحارة بكلمات "أهنئكم بيوم البحرية"، فردوا عليه بهتاف ابتهاج "أورااا" ثلاث مرات.

وسيلقي بوتين كلمة مقتضبة في إطار فعاليات العرض البحري الرئيسي، وقبل العرض سيوقع على مرسوم حول إقرار العقيدة البحرية الروسية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، وذلك في حفل سيقام في مبنى متحف تاريخ سان بطرسبورغ في قلعة بطرس وبولس.

وتشارك في العرض البحري الرئيسي في بطرسبورغ 47 سفينة و42 طائرة، وتتواجد في مياه كرونشتادت غواصات "سيفيرودفينسك" و "ماجادان" و "فيبر".

من بين السمات المميزة للعرض مشاركة طاقم نسائي وعدد كبير من المراكب الشراعية.

وتقام اليوم عروض بمناسبة يوم الأسطول الحربي في فلاديفوستوك وبالتييسك وسفيرومورسك وكاسبيسك ونوفوروسيسك وطرطوس السورية.

ويحتفل بيوم البحرية في روسيا سنويا في يوم الأحد الأخير من شهر يوليو، وتحتفل البحرية الروسية هذا العام بالذكرى 326 لتأسيسها.

المصدر: وكالات

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