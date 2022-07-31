بوتين: توسيع "جزيرة الحصون" يتسم بأهمية تاريخية (فيديو)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن توسيع "جزيرة الحصون" في بطرسبورغ يتسم بأهمية تاريخية.

أفادت بذلك كسينيا شويغو، رئيسة مكتب مشروع إنشاء مجمع سياحي وترفيهي في تلك المنطقة، وذكرت أن الرئيس بوتين تجول أمس السبت في المجمع برفقة وزير الدفاع سيرغي شويغو ومحافظ بطرسبورغ ألكسندر بيغلوف.

ووفقا لها، أكثر ما أثار إعجاب واهتمام رئيس الدولة، كان الحصون التي يجري ترميمها حاليا وكذلك "الإطلالة الرائعة على الخليج". وأبدى الرئيس بوتين كذلك إعجابه بنصب البطريق بالقرب من المرساة، وكذلك بستان أشجار التفاح التي قام البحارة على مدى تاريخ المنطقة بزراعتها.

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ونوهت كسينيا شويغو، بأن رئيس الدولة وصف المشروع بالمفيد لتطوير كرونشتادت، وبأنه مهم من ناحية ترميم الحصون التاريخية.

ويشار إلى أن أقرب الخطط لتطوير المجموعة السياحية والترفيهية "جزيرة الحصون" تتضمن افتتاح المرحلة الثالثة من المتحف والحديقة التاريخية في يوم البحرية اليوم الأحد. ويتم تنفيذ المشروع برمته بتكليف من الرئيس بوتين. وهو يهدف إلى تطوير كرونشتادت كمدينة متحفية. يتضمن المشروع إنشاء مجموعة حضرية تعليمية وترفيهية على أراض تبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 100 هكتار.

المصدر: نوفوستي