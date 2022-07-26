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الدفاع الروسية تعلن تفاصيل مناورات "فوستوك 2022" الإستراتيجية

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الدفاع الروسية تعلن تفاصيل مناورات
Globallookpress Kremlin Pool
مناورات "فوستوك 2018"- صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستجري مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية مع قوات المنطقة العسكرية الشرقية في الفترة ما بين 30 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

وقالت الوزارة في بيانها: "سيتم إجراء مناورات "فوستوك 2022" الاستراتيجية للقيادة والأفراد في الفترة من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر 2022، مع قوات من المنطقة العسكرية الشرقية، بقيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية".

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وتابعت أنه بالإضافة إلى القوات من المنطقة العسكرية الشرقية سيشارك في المناورات قوات الإنزال الجوي والطيران بعيد المدى وطيران النقل العسكري فضلا عن وحدات عسكرية من دول أخرى.

وأضافت أنه خلال المناورات سيتم التدرب على ضمان الأمن العسكري في المنطقة الشرقية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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