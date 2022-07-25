"روس نفط" تبدأ مرحلة الحفر الإنتاجي في حقل باياخا بمشروع "فوستوك أويل" النفطي

بدأت شركة "روس نفط" في الحفر الإنتاجي في حقل باياخا بمشروع "فوستوك أويل" في شبه جزيرة تايمير بمقاطعة كراسنودار.

ووفق ما نقلته وكالة "تاس" عن فلاديمير تشيرنوف، المدير العام لمشروع "فوستوك أويل": "اليوم، تبدأ مرحلة الحفر الإنتاجي، ويتم حفر منصات الإنتاج، أي أن المشروع ينتقل من مرحلة الاستكشاف إلى مرحلة التشغيل. هذه هي آبار الإنتاج، والتي سيتم بعد ذلك ربطها بخطوط الأنابيب وستضخ النفط".

وقال تشيرنوف إن إمدادات النفط من الحقل ستبدأ في عام 2024. وأضاف: "سيبدأ النفط في التدفق من باياخيا في عام 2024. وبحلول عام 2027، ستكون هناك بالفعل نتيجة جيدة، سيتم شحن ما يصل إلى 50 مليون طن من مشروع فوستوك أويل إلى الأسواق العالمية على طول طريق بحر الشمال".

وبدأ الحفر في منطقة ترخيص إيركينسكي في حقل باياخا، وسيكون عمق البئر 3.5 كم. ويستخدم المشروع مجمعات حفر من الدرجة القطبية الشمالية تصنعها شركة Ural-Siberian Industrial Company، والقادرة على الحفر على عمق يصل إلى 6 كيلومترات.

وقال تشيرنوف إن "روس نفط" قد تحتاج 9-12 محطة طاقة تعمل بالغاز، تتراوح قدرتها من 300 ميغاوات إلى 1 غيغاوات لمشروع "فوستوك أويل" في تايمير.

وقال إن المشروع سيطلق في ديسمبر محطة كهرباء ثانية - بوليارنايا، بقدرة 150 ميغاواط، وقد يبدأ بناء محطة ثالثة، إيركنسكايا، بقدرة تصل إلى 850 ميغاواط، في الشتاء.

المصدر: تاس