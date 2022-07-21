 
مباشر

شويغو يمنح "النجمة الذهبية" لـ "ألماز أنتاي" و"أبطال روسيا" لضباط العملية الخاصة

أخبار روسيا

شويغو يمنح
Globallookpress Russian Ministry of Defense
وزير الدفاع الروسي/ سيرغي شويغو (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tgs1

قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، "النجمة الذهبية" لبطل روسيا، يان نوفيكوف، المدير العام لمجموعة شركات "ألماز أنتاي".

إقرأ المزيد
بيسكوف: صحة بوتين على ما يرام
بيسكوف: صحة بوتين على ما يرام

و"ألماس أنتاي" هي الشركة المطورة لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400" و"إس-500" وغيرها، وجاء في بيان وزارة الدفاع بشأن حيثيات الجائزة أنها "لمساهمة الشركات البارزة في تطوير القدرة الدفاعية لروسيا، وتطوير وإنشاء أنواع حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".

كذلك فقد قلّد وزير الدفاع أرفع جوائز الدولة للجنود الروس الذين أظهروا البطولة والبسالة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث حصل على لقب روسيا، بموجب المرسوم الرئاسي كل من:

- قائد فوج الدبابات/ العقيد إيفان شيتس.

- نائب قائد فوج الطيران المقاتل/ المقدم إيليا سيزوف.

- قائد فصيل قاذفات اللهب/ الملازم أول أندريه سولوفيوف.

- نائب قائد الفصيل/ الرقيب أول ميرغين دونغاك.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لافروف: المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس تغيرت (مباشر)