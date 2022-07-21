شويغو يمنح "النجمة الذهبية" لـ "ألماز أنتاي" و"أبطال روسيا" لضباط العملية الخاصة

قدم وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الخميس، "النجمة الذهبية" لبطل روسيا، يان نوفيكوف، المدير العام لمجموعة شركات "ألماز أنتاي".

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و"ألماس أنتاي" هي الشركة المطورة لأنظمة الدفاع الجوي "إس-300" و"إس-400" و"إس-500" وغيرها، وجاء في بيان وزارة الدفاع بشأن حيثيات الجائزة أنها "لمساهمة الشركات البارزة في تطوير القدرة الدفاعية لروسيا، وتطوير وإنشاء أنواع حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة".

كذلك فقد قلّد وزير الدفاع أرفع جوائز الدولة للجنود الروس الذين أظهروا البطولة والبسالة خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث حصل على لقب روسيا، بموجب المرسوم الرئاسي كل من:

- قائد فوج الدبابات/ العقيد إيفان شيتس.

- نائب قائد فوج الطيران المقاتل/ المقدم إيليا سيزوف.

- قائد فصيل قاذفات اللهب/ الملازم أول أندريه سولوفيوف.

- نائب قائد الفصيل/ الرقيب أول ميرغين دونغاك.

المصدر: نوفوستي