البنتاغون: تصريح لافروف حول توسيع العملية الروسية في أوكرانيا "لم يفاجئنا"

علّقت وزارة الدفاع الأمريكية على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي أعلن عن توسيع المهام الجغرافية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقالت إنها "لم تفاجأ بذلك".

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن "تصريحات لافروف لم تفاجىء واشنطن وحلفاءها".

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وأضاف: "حلفاؤنا وشركاؤنا كانوا يعلمون أن لديه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) طموحات أكثر جدية، ولافروف أكد ذلك اليوم".

كما علق منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قائلا إن "روسيا تمهد الطريق لضم أراض إضافية من أوكرانيا".

المصدر: LENTA.RU