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وزير الدفاع الأمريكي: أنصح إيران بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا

أخبار روسيا

وزير الدفاع الأمريكي: أنصح إيران بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا
Gettyimages.ru
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين
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نصح وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إيران، بعدم تقديم مساعدات عسكرية لروسيا، معتبرا أن هذا الدعم سيكون "فكرة سيئة".

وقال أوستن في تصريح حول مزاعم البيت الأبيض عن "تقديم إيران مساعدات عسكرية لروسيا: "لا ننصح إيران بفعل ذلك، ونعتقد أنها فكرة سيئة. سأكتفي بهذا".

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ونفت موسكو وطهران مزاعم الإدارة الأمريكية بأنه يجري الإعداد لاتفاق لبيع إيران مئات الطائرات المسيّرة لروسيا.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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