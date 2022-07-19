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أوشاكوف: بوتين لم يبحث شراء المسيّرات الإيرانية مع رئيسي أو خامنئي

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أوشاكوف: بوتين لم يبحث شراء المسيّرات الإيرانية مع رئيسي أو خامنئي
Sputnik
الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني إبراهيم رئيسي
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أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين لم يبحث مسألة شراء طائرات مسيّرة مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أو المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وقال أوشاكوف في تصريح نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية: "لم تتم مناقشة مسألة الطائرات المسيّرة سواء مع رئيسي أو خامنئي".

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وكان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان قال إن "إيران تخطط لتسليم مئات الطائرات بدون طيار إلى روسيا، بما فيها تلك القادرة على حمل أسلحة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أعلن أن بوتين لن يناقش مسألة شراء طائرات مسيرة في طهران.

المصدر: "نوفوستي" 

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