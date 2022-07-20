روسيا تعلن فتح ممرين آمنين للسفن عبر بحري آزوف والأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممريين إنسانيين آمنين لحركة السفن باتجاه البحر الأسود وبحر آزوف جنوبي أوكرانيا، وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن الممر الإنساني في البحر الأسود سيسمح للسفن بالعبور يوميا من الساعة 08:00 حتى 19:00 بتوقيت موسكو لمغادرة موانئ خيرسون ونيقولاييف وتشرنومورسك وأوتشاكوف وأوديسا ويوجني في اتجاه الجنوب الغربي.

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وأضافت أن ممر بحر آزوف سيعمل على مدار الساعة، ويمكن للسفن الراسية في ميناء ماريوبول المغادرة عبره باتجاه البحر الأسود.

وكانت البحرية الروسية أعلنت عن تطهير مياه ميناء مدينة ماريوبول المحررة بجمهورية دونيتسك من الألغام التي زرعتها قوات كييف لتأخير الإنزال الروسي.

المصدر: RT