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واشنطن: لا نملك أي أدلة على أن إيران باعت طائرات مسيّرة لروسيا

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واشنطن: لا نملك أي أدلة على أن إيران باعت طائرات مسيّرة لروسيا
Gettyimages.ru
علم الولايات المتحدة الأمريكية
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أعلن جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن الولايات المتحدة ليس لديها أي أدلة على أن إيران باعت طائرات مسيّرة لروسيا.

وقال كيربي في تصريح: "لا نرى أي مؤشر على أن البيع قد تم".

وأضاف أن "السلطات الأمريكية لن تبدي شكوكها إذا لم تعتبر المعلومات مهمة وجديرة بالثقة".

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واعتبر أن "الصفقة المحتملة التي لم تؤت ثمارها مؤشر لمدى اليأس الذي أصبح عليه الوضع في المجمع الصناعي العسكري الروسي ومدى الرغبة في مواصلة القتال في أوكرانيا".

ونفت موسكو وطهران في وقت سابق مزاعم البيت الأبيض عن إعداد اتفاق لشراء موسكو طائرات مسيّرة من طهران لاستخدامها في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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