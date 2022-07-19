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نوفوستي عن بوغدانوف: لا نستبعد أن يجري بوتين اتصالات مع الأسد وقادة آخرين بعد زيارته لإيران

أخبار روسيا

نوفوستي عن بوغدانوف: لا نستبعد أن يجري بوتين اتصالات مع الأسد وقادة آخرين بعد زيارته لإيران
ria.ru
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد - أرشيف
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لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن تجرى اتصالات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري بشار الأسد بعد زيارة بوتين لإيران.

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وفي التفاصيل، يرى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن اتصالات بالأسد قد تجري بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، حيث سيلتقي مع رئيسي تركيا وإيران.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوغدانوف قوله: "ليس فقط مع الأسد، ولكن أيضا مع القادة الآخرين.. يسعدنا دائما إجراء اتصالات مع القيادة (السورية)".

ويزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طهران اليوم الثلاثاء، حيث ينتظر أن يبحث رؤساء روسيا وتركيا وإيران القضية السورية.

المصدر: نوفوستي

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