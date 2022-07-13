بوتين سيلتقي المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في طهران

أعلن السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سوف يلتقي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال زيارته لطهران.

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ويعتزم الرئيس الروسي زيارة طهران يوم الثلاثاء المقبل، 19 يوليو، حيث يعقد محادثات منفصلة مع نظيريه الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي، رجب طيب أردوغان، وقمة ثلاثية مشتركة.

من جانبه أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أن توسيع التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، سيكون من بين أهداف زيارة الرئيس الروسي لطهران.

المصدر: نوفوستي