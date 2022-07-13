 
مباشر

بوتين سيلتقي المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في طهران

أخبار العالم

بوتين سيلتقي المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي في طهران
Globallookpress Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية/ علي خامنئي (صورة أرشيفية)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tet0

أعلن السفير الروسي لدى إيران، ليفان جاغاريان، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سوف يلتقي المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، خلال زيارته لطهران.

إقرأ المزيد
طهران: محاولات تشكيل تحالفات أمنية ضد إيران سياسة فاشلة
طهران: محاولات تشكيل تحالفات أمنية ضد إيران سياسة فاشلة

ويعتزم الرئيس الروسي زيارة طهران يوم الثلاثاء المقبل، 19 يوليو، حيث يعقد محادثات منفصلة مع نظيريه الإيراني، إبراهيم رئيسي، والتركي، رجب طيب أردوغان، وقمة ثلاثية مشتركة.

من جانبه أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإيراني، محمد رضا بور إبراهيمي، أن توسيع التعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، سيكون من بين أهداف زيارة الرئيس الروسي لطهران.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا