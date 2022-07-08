وزارة الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-25" و"ميغ-29" في منطقة نيكولاييف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلة روسية تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية من طراز "سو-35" لمقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-25" و"ميغ-29" بالقرب من قرية "لازاريفكا".

جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، صباح اليوم الجمعة، 8 يوليو، حيث تابع كوناشينكوف بأن القوات المسلحة الروسية تواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا، ونتيجة لقصف مواقع الكتيبة رقم 188 من لواء الدفاع الإقليمي رقم 123 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة "أوتشاكوف" بمنطقة نيكولاييف، قتل ما يصل إلى 290 جندي أوكراني، وتم تدمير 29 مركبة عسكرية ومدرعة.

إقرأ المزيد

كذلك فقد قصفت القوات الجوية الروسية نقطة انتشار مؤقتة تابعة للواء الدفاع الإقليمي رقم 241، ونتيجة للضربة قتل ما يصل إلى 85 عسكريا، كما تم تدمير 15 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

كما دمرت الأسلحة فائقة الدقة والمتمركزة في البحر بمنطقة مستوطنة ليمان بمنطقة أوديسا منشأتين لمنظومة صواريخ "هاربون" الساحلية التي تم تسليمها من بريطانيا.

ونتيجة لضربة أخرى فائقة الدقة من قبل القوات الجوية الروسية في مدينة كراماتورسك، تم تدمير قاذفتين من نظام الصواريخ "توتشكا-أو" وتحييد أكثر من 150 عنصر من القوميين المتطرفين لأوكرانيين.

وفي قرية "ماياكي" بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير 6 مركبات قتالية من أنظمة من راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق من طراز "بي إم-21 غراد"، وكذلك مستودع ذخيرة.

وكجزء من مكافحة المدفعية المضادة، تم تدمير أربع راجمات صواريخ وأربع بطاريات مدفعية خلال الـ 24 ساعة الماضية في مناطق قرى "نوفولوغانسكويه" و"سيميغوريه" و"بيرشيترافنويه" و"زايتسيفو" و"كوديما" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

كذلك ضرب الطيران التشغيلي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية القوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 156 مقاطعة، بالإضافة إلى منشأة لتخزين الوقود للمدرعات الأوكرانية في قرية "أنوفا"، منطقة دنيبروبيتروفسك.

كذلك فقد أسقطت مقاتلة من طراز "سو-35" تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية في الهواء مقاتلتين إحداهما من طراز "ميغ-29" والأخرى من طراز "ميغ-25" تابعتين للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية "لازاريفكا"، منطقة نيكولاييف.

بالإضافة إلى ذلك فقد أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من قرية "غولوبوفكا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 9 مسيرات أوكرانية في مناطق قرى "جوفتنيفويه" و"بولديريفو" و"كوفاليوفكا" و"بيتروفكا" و"دولغينكويه" و"كابيتولوفكا" بمنطقة خاركوف، و"كويبيشيفو" بمنطقة خيرسون.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

237 طائرة

137 مروحية

1488 طائرة بدون طيار

353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

3964 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

730 قاذفة صواريخ متعددة

3112 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

4076 مركبات عسكرية خاصة

المصدر: وزارة الدفاع الروسية