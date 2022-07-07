كشفت وزارة الخارجية الروسية قواعد دخول الأجانب إلى روسيا بعد إلغاء قيود كورونا، مضيفة أن القادمين الأجانب لا يزالون بحاجة إلى التأشيرة والنتائج السلبية لاختبار كورونا.

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وقالت الوزارة: "اتخذ مكتب منع دخول وانتشار فيروس كورونا في الأراضي الروسية قرارا حول إلغاء القيود المؤقتة المفروضة بسبب الجائحة على عبور الحدود الروسية والتي تم إدخالها بقرار الحكومة رقم "635 أر" في 16 مارس عام 2020 والقرار رقم "763-أر" في 27 مارس عام 2020".

وأضافت أنه ابتداء من 15 يوليو الجاري يعود نظام دخول المواطنين الأجانب إلى روسيا إلى شكله ما قبل الجائحة تقريبا، أي على أساس الوثائق التي تؤكد الهوية وتأشيرة الدخول الروسية (في حالة ضرورة الحصول عليها)".

وأشارت إلى أن "سريان مفعول المطلب حول عرض الوثائق الطبية التي تؤكد النتائج السلبية لاختبار كورونا (باستثناء مواطني بيلاروس القادمين جوا) لا يزال مستمرا".

وتابعت أنه "يتم ابتداء من 15 يوليو الجاري إلغاء القيود المفروضة على خروج المواطنين الروس إلى الخارج عبر نقاط المرور البرية".

المصدر: نوفوستي