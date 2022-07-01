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بيسكوف في توضيح للرسالة التي نقلها الرئيس الإندونيسي من كييف

أخبار روسيا

بيسكوف في توضيح للرسالة التي نقلها الرئيس الإندونيسي من كييف
Sputnik
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صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، متطرقا للرسالة التي سلمها الرئيس الإندونيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد زيارته لأوكرانيا، قائلا إنها ليست وثيقة مكتوبة.

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وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، قد أعلن أنه نقل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فلاديمير زيلينسكي.

ورد بيسكوف على سؤال بالخصوص من الصحفيين قائلا: "انظروا، يمكنني أن أقول ما يلي، الحديث لا يدور حول شكل من الرسائل المكتوبة. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله حول هذا الموضوع".

المصدر: نوفوستي

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