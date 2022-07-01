بيسكوف في توضيح للرسالة التي نقلها الرئيس الإندونيسي من كييف

صرح دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، متطرقا للرسالة التي سلمها الرئيس الإندونيسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد زيارته لأوكرانيا، قائلا إنها ليست وثيقة مكتوبة.

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وكان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، قد أعلن أنه نقل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من فلاديمير زيلينسكي.

ورد بيسكوف على سؤال بالخصوص من الصحفيين قائلا: "انظروا، يمكنني أن أقول ما يلي، الحديث لا يدور حول شكل من الرسائل المكتوبة. هذا الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله حول هذا الموضوع".

المصدر: نوفوستي