الاتحاد الأوروبي: لن ندعم مقاطعة "قمة مجموعة العشرين" بحال شاركت فيها روسيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أنها لا تؤيد فكرة مقاطعة قمة "مجموعة العشرين" إذا شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت فون دير لاين في تصريح لقناة ZDF الألمانية: "يجب أن نفكر مليا في ما إذا كانت مجموعة العشرين ستصاب بالشلل.. لذلك أنا لا أؤيد" قرار مقاطعة القمة إذا شارك فيها بوتين.

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وأضافت أن "شكل مجموعة العشرين له أهمية كبرى ليس فقط بالنسبة للبلدان المتقدمة، بل للدول النامية أيضا".

وكانت الولايات المتحدة دول غربية أخرى حاولت الضغط على إندونيسيا التي تترأس مجموعة العشرين هذا العام لمنع روسيا من المشاركة في قمة "مجموعة العشرين" التي ستعقد في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر.

وردا على ذلك، قالت السلطات الإندونيسية إنه "تم إرسال الدعوة إلى روسيا ولا يمكن سحبها، فإن قمة مجموعة العشرين تدرس القضايا الاقتصادية ولا يمكن للسياسة التأثير على جدول أعمالها".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق أن روسيا ستقرر شكل مشاركتها في القمة، وعلى أي حال فإن الرئيس بوتين لديه دعوة لزيارة هذا المنتدى، وروسيا تواصل العمل في إطار المجموعة".





المصدر: "نوفوستي"