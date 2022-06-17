ممثلة للرئاسة الروسية: سيتعين على الغرب التفاوض مع روسيا في مجموعة العشرين

صرحت سفيتلانا لوكاش، ممثلة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين بأن الغرب ليس مستعدا للتحدث مع روسيا كما كان من قبل، ولكن سيكون من الضروري الاتفاق على مجموعة واسعة من القضايا.

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وفي تصريح لوكالة "نوفوستي" على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، قالت لوكاش: "ليس سرا أن الدول الغربية مبدئيا، ليست مستعدة للتحدث كما في السابق وباللهجة السابقة مع روسيا، ومع ذلك، فإن إندونيسيا تعمل بنشاط، لأن أجندة مجموعة العشرين أوسع بكثير ولا تمس فقط مثل هذه القضايا السياسية المحددة".

وأشارت ممثلة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين إلى أن "القضايا الخلافية" تتعلق بالدرجة الأولى بانعكاس المخاطر السياسية، مشددة على أن مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بحالة الاقتصاد، وأزمة الغذاء، وتحول أسواق الطاقة تتطلب مناقشة داخل مجموعة الـ 20.

وخلصت لوكاش في هذا السياق إلى القول: "وهنا لا يزال يتعين علينا التفاوض، ولا بد سنتفق".

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين ستنعقد هذا العام في نوفمبر في جزيرة بالي الإندونيسية، وستتولى إندونيسيا رئاسة مجموعة العشرين الدورية في عام 2022.

المصدر: نوفوستي