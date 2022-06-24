حاكم منطقة ريازان يشكر طاقم الطائرة المحطمة لإبعادها عن المناطق السكنية

أعرب حاكم منطقة ريازان بالإنابة، بافل مالكوف، عن امتنانه لطاقم طائرة النقل العسكرية "إيل-76" التي تحطمت بالقرب من المنطقة لإنقاذه المدينة من الدمار والخسائر.

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يأتي ذلك بعد أن نجح قائد الطائرة ومساعدوه الجنوح بالطائرة بعيدا عن المناطق السكنية حتى النهاية، لتهبط في الحقول، ما جعل من الممكن تجنب الدمار والخسائر بين السكان المدنيين.

Очевидцы засняли момент падения военно-транспортного самолёта в Рязанской области. На кадрах видно, что Ил-76 горит уже в воздухе.



По последним данным, четыре человека погибли, ещё пятеро пострадали. Минобороны заявило, что Ил-76 потерпел крушение из-за неисправности двигателя pic.twitter.com/R4WP67c13x — Лента.ру (@lentaruofficial) June 24, 2022

وأشار مالكوف إلى بيانات وزارة الدفاع في أن السبب هو عطل في المحرك، وأكد أن كافة خدمات المنطقة عملت بشكل سريع، ما جعل من الممكن إنقاذ الناجين.

وتابع مالكوف: "يقوم أطباء ريازان حاليا بمساعدة 5 من ضحايا تحطم الطائرة، وحالتهم مستقرة، لكنها خطيرة".

وكانت الأنباء قد تواردت الساعة 03:18 بتوقيت موسكو صباح اليوم الجمعة، 24 يونيو، حول ارتطام طائرة النقل العسكرية "إيل-76" بالأرض أثناء محاولة الهبوط الاضطراري في الحقول بالقرب من منطقة ريازان بسبب عطل المحرك، ما أدى إلى انهيار هيكل الطائرة جزئيا على الأرض. وأسفر الحادث عن مقتل 4 أشخاص.

المصدر: إنترفاكس