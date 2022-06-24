زاخاروفا: "لمساعدة النشطاء السويديين أنشر مجموعة مختارة من اتصالات غريتا ثونبرغ

كتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية على صفحتها بموقع "تلغرام" عن "خبر مذهل" طالب فيه نشطاء سويديون بالتحقيق مع غريتا ثونبرغ بمزاعم علاقتها مع منظمة تمولها الخارجية الروسية.

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وقالت زاخاروفا بهذا الشأن: "قرأت خبرا مذهلا: تطالب مجموعة من النشطاء السويديين بالتحقيق بشأن علاقات غريتا ثونبرغ مع منظمة غير حكومية روسية تمول مباشرة من ميزانية وزارة الخارجية الروسية".

وفي لهجة ساخرة، كتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية تقول: "لمساعدة (النشطاء السويديين)، أنشر مجموعة مختارة من اتصالات غريتا ثونبرغ".

وأرفقت زاخارفا منشورها بتقرير مطول عن العلاقات الوثيقة والحميمة التي تربط بشكل شخصي ناشطة المناخ السويدية غريتا ثونبرغ، بزعماء عالميين مثل الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي احتفى بها بحرارة في أكثر من تغريدة حتى قبل توليه الرئاسة.

علاوة على ذلك أظهر التقرير علاقات ناشطة المناخ الوثيقة مع الأمير تشارلز ورئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو، وكذلك اتصالات ثونبرغ بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وبالمستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وبقادة ومسؤولين دوليين آخرين.

وتساءلت المتحدثة باسم الدبلوماسية الروسية في منشورها قائلة باستغراب: "أيعقل أن يكون كل هذا (تمويلا مباشرا من وزارة الخارجية الروسية؟)، أم أن الأمر بعد الانتهاء من لعب دور الفتاة الصغيرة، وبعد اللعب مع الاقتصاد الأخضر، بدأت الأنظمة الغربية في التخلص من هذا وذاك؟".

ولفتت زاخاروفا إلى ضرورة شرح، لماذا تخطط سلطات أكبر الدول الغربية لاستئناف عمل محطات الطاقة التي تعمل بالفحم التي كانت أغلقت بسبب رفض استخدام الوقود الأحفوري الملوث للبيئة.

المصدر: RT