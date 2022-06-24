قتلى وجرحى بحادث وسط موسكو بعد خروج سيارة عن مسارها واصطدامها بجدار (فيديو)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرون بحادث مرور وسط العاصمة موسكو بعد أن خرجت سيارة عن مسارها واصطدمت بجدار، ما أدى إلى احتراقها.

اصطدمت السيارة وهي من نوع "مرسيدس" بجدار في شارع زوبوفسكي في موسكو.

وبحسب المعطيات الأولية فإن السيارة كانت تسير بدون لوحة أرقام وبسرعة، ومن المرحج أن يكون الحادث وقع بعد فقدان السائق السيطرة على السيارة.

ويظهر مقطع فيديو محاولة السائق تفادي الاصطدام بسيارة أجرة ما أدى إلى خروج السيارة عن مسارها واصطدامها بجدار.

المصدر: RT