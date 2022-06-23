تاس نقلا مصدر: مسلحو فصيل آيدار في مجمع آزوت في سيفيرودونتسك مستعدون للاستسلام بشروط

أعلن مسلحو فصيل أيدار القومي الأوكراني، الذي تحصن أفراده في مجمع آزوت للصناعات الكيماوية في سيفيرودونتسك، عن استعدادهم للاستسلام بشروط.

بحسب معلومات حصل عليها الخميس مراسل تاس من مصدر مقرب من الميليشيا الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية. أعلن مسلحو فصيل أيدار القومي الأوكراني، المتحصنين في مجمع آزوت للصناعات الكيماوية في سيفيرودونتسك، عن استعدادهم للاستسلام في حال وقف إطلاق النار، وضمان سلامة المدنيين.

وفقا للمعلومات المتوفرة من المصدر، المسلحون أعلنوا عن استعدادهم للتوقف عن المقاومة والاستسلام". في حال قبلت جمهورية لوغانسك الشعبية بمطالبهم. وأضاف المصدر أن "الشروط التي طرحوها هي: وقف إطلاق النار، ضمان خروج آمن للمدنيين من المنطقة الصناعية، وبعد ذلك من المفترض أن يكونوا مستعدين لإلقاء السلاح والاستسلام.

المصدر: تاس