هيئة حماية المستهلك الروسية تحقق في تسمم 49 شخصا في داغستان

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية أن تسعة وأربعين من سكان قرية بمنطقة بويناكسك في جمهورية داغستان نقلوا إلى المستشفى بحالات تسمم غذائي، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.

وذكر بيان للهيئة أن "إدارة هيئة حماية المستهلك في جمهورية داغستان، تجري تحقيقا وبائيا في تسجيل حالات تسمم غذائي بين سكان قرية نيجني كازانيشي بمقاطعة بويناكسك".

وأشير في البيان إلى أنه "من 20 يونيو إلى 21 يونيو تم تسجيل 49 حالة من حالات التسمم الغذائي، بما في ذلك بين الأطفال دون سن 17 عاما - 5 حالات.. وتم نقل جميع المرضى إلى مستشفى الأمراض المعدية بتشخيص "تسمم غذائي مجهول السبب".

المصدر: نوفوستي