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داغستاني من محج قلعة يعثر عند شاطئ البحر على مدافع تعود إلى عصر بطرس الأكبر

الثقافة والفن

داغستاني من محج قلعة يعثر عند شاطئ البحر على مدافع تعود إلى عصر بطرس الأكبر
divingempire.net
صورة أرشيفية
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عثر رجل من جمهورية داغستان الروسية قرب شاطئ بحر قزوين بالقرب من مدينة محج قلعة على 5 مدافع بحرية قديمة ومرساة تعود إلى عصر القيصر بطرس الأول (1682 – 1725).

ويعتقد علماء الآثار المحليون أن عمر القطع الأثرية يقّدر بما يزيد عن 300 عام. وإنهم  يعتزمون نشرها في متحف "علي بيك تاهو غودي" القومي المحلي في محج قلعة.

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صرح بذلك الأربعاء 20 أبريل لوكالة "تاس" الروسية مدير المتحف، فخر الدين محمد، الذي قال إن أحد السكان المحليين من منطقة كزليار عثر قرب شاطئ بحر قزوين على 5 مدافع ومرساة لها قيمة تاريخية. ويبلغ عرض المرسى مترين وارتفاعه 3 أمتار.

وقال مدير المتحف:" لقد أرسلنا القطع الأثرية إلى الخبراء ليؤكدوا أنها تعود فعلا إلى عصر بطرس الأول الذي أجرت هنا قواته في مطلع القرن الـ18 عمليات البحرية. وأضاف قائلا:" إذا تم تأكيد القيمة التاريخية والأثرية لتلك القطع الأثرية فسيتم وضعها في متحفنا".

وحسب مدير المتحف فإن موظفيه اكتشفوا كذلك آثارا لهيكل سفينة حربية غرقت في مكان انسحب منه البحر. ويعتقد الخبراء أن تاريخها يعود كذلك إلى عصر القيصر الروسي بطرس الأول.

المصدر: تاس

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