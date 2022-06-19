قديروف يعلن استسلام مجموعة جديدة من العسكريين الأوكرانيين

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف استسلام مجموعة أخرى من الجنود الأوكرانيين في قرية فروبوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية.

ونشر قديروف مقطع فيديو حث فيه الأسرى رفاقهم في السلاح على تغيير قناعاتهم وعدم تسخير أنفسهم "وقودا للمدافع".

وكتب قديروف: "استسلمت للقوات الخاصة الشيشانية التي يقودها زاميد تشالاييف وقوات جمهورية لوغانسك مجموعة جديدة من العسكريين الأوكرانيين في القرية المحررة فوروبوفكا، والجنود الأسرى جميعا بصوت واحد يؤكدون أن قيادتهم تتعامل معهم باستهتار واضح، وهذه الممارسة لا تقتصر عليهم وحدهم".

المصدر: نوفوستي