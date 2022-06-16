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مسؤول أوكراني: يسقط حوالي الألف من قواتنا بين قتيل وجريح كل يوم في دونباس

أخبار روسيا

مسؤول أوكراني: يسقط حوالي الألف من قواتنا بين قتيل وجريح كل يوم في دونباس
Gettyimages.ru
رئيس حزب "خادم الشعب" الأوكراني ديفيد أراخاميا
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أعلن ديفيد أراخاميا رئيس حزب "خادم الشعب" الحاكم في أوكرانيا أن القوات الأوكرانية تفقد حوالي ألف قتيل وجريح كل يوم في المعارك في دونباس.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أراخاميا الذي يزور واشنطن حاليا قوله إن "الجيش الأوكراني يخسر ما يصل إلى ألف قتيل وجريح كل يوم في دونباس".

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وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية تخسر ما بين 200 إلى 500 قتيل من أفرادها في دونباس يوميا.

 

المصدر: "تاس" 

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