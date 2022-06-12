إرسال 186 طنا من المساعدات الإنسانية من داغستان إلى سكان دونباس والقرم

أعلن المكتب الصحفي لحزب روسيا الموحدة أنه تم إرسال مساعدات إنسانية تزن 186 طنا لسكان دونباس وشبه جزيرة القرم من جمهورية داغستان الروسية.

وقال الحزب في بيانه: "عمل آخر لإرسال المساعدات إلى سكان دونباس وشبه جزيرة القرم بدأه رئيس المنطقة، سيرجي ميليكوف. وهذه المرة، تم جمع المساعدة من قبل السكان العاديين في الجمهورية. داغستان دائما في المقدمة، وشعبنا دائمًا على استعداد لمساعدة أولئك الذين يحتاجون إليها".

وشملت الحمولة التي تزن 186 طنا أغذية (ماء ودقيق وسكر وحبوب) وسلع أساسية (ملابس ومنتجات صحية) وأدوية.

المصدر: نوفوستي