أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن العسكريين الروس قدموا 100 طن من المساعدات الإنسانية للمدنيين في النقاط المحررة بمنطقة خاركوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "قام الجنود الروس بتسليم مساعدات إنسانية في منطقة خاركوف، والتي تم تحريرها من تشكيلات المتطرفين الأوكرانية المسلحة ..وتم تسليم المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للعائلات والمحتاجين".

ويتم تخصيص المساعدات في المقام الأول للعائلات التي لديها أطفال، وكذلك كبار السن والمعاقين.

المصدر: نوفوستي