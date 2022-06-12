في يوم روسيا.. فعاليات رسمية وشعبية وإطلاق الألعاب النارية

يحتفل الشعب الروسي في مثل هذا اليوم من كل عام بيوم روسيا، حيث تقام في مختلف المناطق والمدن حفلات موسيقية وفعاليات رياضية للكبار والأطفال، ويتم إطلاق الألعاب النارية.

وأثناء المراسم الرسمية يتم عزف النشيد الوطني ورفع العلم. ويهنئ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الشعب بيوم روسيا. كما يتم في الكرملين منح جوائز الدولة في مجال العلوم والتكنولوجيا والأدب والفن والأنشطة الإنسانية.

ويعود الاسم الحالي للعيد إلى عام 2002. ومنذ عام 1994 أصبح الـ12 من يونيو يوم عيد الدولة الرسمي وهو الأول منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

وتم اعتماد الوثيقة نفسها التي كرست لها الاحتفالات، في عام 1990 (مذكرة سيادة الاتحاد الروسي). وأعطت هذه الوثيقة اسما للدولة الجديدة ووضعت أسسا لدستورها المقبل. في عام 2001 وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أهمية اعتماد هذه المذكرة على النحو التالي: "من هذه الوثيقة بدأ تاريخنا الجديد. تاريخ دولة ديمقراطية تعتمد على الحريات المدنية وسيادة القانون. ومعناها الرئيسي هو النجاح والازدهار ورفاهية المواطنين".

المصدر: سبوتنيك