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سفير لوغانسك لدى موسكو: المدنيون بدأوا مغادرة مصنع "أزوت" في سيفيرودونتسك

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سفير لوغانسك لدى موسكو: المدنيون بدأوا مغادرة مصنع
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أعلن سفير جمهورية لوغانسك لدى روسيا روديون ميروشنيك أن المدنيين بدأوا مغادرة مصنع أزوت في سيفيرودونتسك شرقي البلاد.

وكتب ميروشنيك في منشور على قناته عبر "تيليغرام": "بدأ المدنيون بمغادرة مصنع آزوت عبر الحاجز الثاني لجمعية آزوت الكيميائية الذي لا يخضع لسيطرة التشكيلات المسلحة الأوكرانية".

وأشار إلى أنه يتم استقبالهم ونقلهم إلى مكان آمن.

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ولفت إلى أن عناصر التشكيلات المسلحة الأوكرانية المتبقية تتمركز في عدد من الأبنية بمنطقة البوابة الأولى، وتندلع اشتباكات معها من حين لآخر.

وأكد أن هؤلاء لا زالوا يحتجزون مئات المدنيين كرهائن، ومع تضييق البقعة التي تتم محاصرتهم بها سيتمكن المدنيون من المغادرة.

 

المصدر: RT

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